Дуров назвал недооцененные и переоцененные вещи в жизни человека

Основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров в честь своего 37-го дня рождения назвал три недооцененных и семь переоцененных вещей в жизни человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В список недооцененных попали сон, который повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие, природа, которая является естественной средой для людей, чтобы чувствовать себя хорошо, и одиночество, которое дает свободу для совершения духовных и интеллектуальных прорывов.

К переоцененным Дуров отнес большие города, которые являются источниками загрязнения, преступности и шума. Он отметил, что хорошо иметь доступ к их ресурсам, но жить лучше вне мегаполисов.

Создатель «ВКонтакте» назвал рестораны, которые, по его мнению, являются медленным и наименее эффективным способом питания, и посоветовал готовить дома, чтобы придерживаться здоровой диеты и контролировать ингредиенты. Он также считает переоцененной жаркую погоду, которая приводит к расслабленности, раку и быстрому старению, в то время как прохлада проясняет дух, тело и разум.

Дуров отметил моду, которая является ненужной, и недвижимость, которая ограничивает выбор и «является сомнительной инвестицией». По его мнению, аренда дает больше свободы передвижения. Он также призвал не следовать советам знаменитостей, а полагаться на точную науку и мнение экспертов.

«Социальные сети. Непрерывный поток мусора, загромождающего наши умы из социальных сетей, снижает наше счастье и творческие способности. Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день», — заключил основатель «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что про основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова снимут сериал для онлайн-кинотеатра Okko. Новый проект будет основан на книге журналиста Николая Кононова «Код Дурова». Okko уже заключил контракт с компанией «Нон-Стоп Продакшн», руководителями которой являются Сергей Мелькумов и Александр Роднянский.

